МУГИСО объявило конкурс на замещение должности директора в ГУПе, где «рулит» бывший «фээсбэшник»

16:54 | 15.12.2017

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области объявило конкурс на замещение вакантной должности руководителя ГУП СО «Газовые сети» (предприятие принадлежит МУГИСО и занимается эксплуатацией, строительством и проектированием газопроводов). Заседание межведомственной комиссии по проведению конкурса состоится на следующей неделе, 19 декабря.



В настоящее время, с июля этого года, обязанности генерального директора исполняет Владимир Шулаев. Экс-директор ГУП Владимир Яхлаков был признан виновным в махинациях с бюджетными деньгами на сумму 51 млн рублей. В 2016 году суд приговорил Яхлакова к 3 годам лишения свободы.



Отметим, что некую пикантность работы в ГУП СО «Газовые сети» составляет тот факт, что заместителем генерального директора по безопасности является Владимир Шабанов — экс главный федеральный инспектор по Свердловской области, бывший заместитель начальника свердловского УФСБ по кадрам.