Роспотребнадзор контролирует состояние воздуха в связи с крупным пожаром на свалке в Екатеринбурге

16:24 | 15.12.2017

Управление Роспотребнадзора держит на контроле ситуацию в Екатеринбурге, где накануне произошло возгорание мусора на улице Черняховского. Напомним, что площадь пожара на несанкционированной свалке составила 1 тыс. кв. метров. Из-за задымления жителей района попросили не открывать окна и по возможности меньше выходить на улицу. Ликвидировать пожар удалось сегодня утром.



«Ночью специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области выехали на место ЧС. Проведены лабораторные исследования атмосферного воздуха на границе ближайшей жилой застройки. По исследуемым показателям (углерод оксид, азот оксид, сера диоксид) превышений предельно допустимых концентраций не выявлено», - говорится в сообщении.



Отметим, что жилые дома находятся на расстоянии около 1 км от очага возгорания.





Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области