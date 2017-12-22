Госавтоинспекция начинает трехдневный рейд «Безопасная дорога» в Екатеринбурге

15:56 | 15.12.2017

С 15 по 17 декабря сотрудники ГИБДД совместно с полицией проводят мероприятие «Безопасная дорога», направленное на снижение аварийности, сообщает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.



Основная цель рейда – предупреждение ДТП с участием водителей, допускающих выезд на полосу встречного движения. Отметим, что с начала текущего года зарегистрировано 49 таких аварий, в них погибло 20 человек, еще 40 получили травмы.



Также сотрудники ГИБДД будут пресекать наезды на пешеходов. В этом году под колеса автомобилей попали 279 человек, 41 из них погиб.



Кроме того, во время рейда Госавтоинспекция уделит внимание пешеходам, передвигающимся в темное время суток без световозвращающих элементов. По этой причине в 2017 году погибло 32 человека, 75 получили травмы.