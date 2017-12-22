Участнику разборок в Цыганском поселке Олегу Шишову дали год ограничения свободы

15:31 | 15.12.2017

Олегу Шишову, принимавшему участие в массовых беспорядках на улице Депутатской в сентябре прошлого года, вынесли приговор. Его признали виновным в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в период с января 2014 года по сентябрь 2016 года Шишов приобрел 25 боевых автоматных патронов у неустановленного лица, которыми он впоследствии зарядил охотничий карабин «Вепрь» (на данное оружие у мужчины имеется разрешение).



Суд приговорил Шишова к одному году ограничения свободы, учитывая раскаяние и наличие на иждивении детей. Приговор в законную силу не вступил. Материалы уголовного дела в отношении лица, продавшего патроны, выделены в отдельное производство.



Напомним, что разборки в Цыганском поселке Екатеринбурга произошли 3 сентября прошлого года между Дмитрием Пестриковым, его двоюродным братом Русланом Оглы и еще 23 лицами, занимающимися боевыми единоборствами, с одной стороны и Олегом Шишовым со своими знакомыми братьями Дутовыми с другой стороны. Обе стороны были вооружены, в том числе огнестрельным оружием.



В результате от огнестрельных ран погибло двое человек и еще двое получили тяжкий вред здоровью.





Фото: scoopnest.com