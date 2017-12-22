В Алапаевске ликвидировали задолженность перед 189 работниками сельскохозяйственного кооператива

14:48 | 15.12.2017

Прокуратура заставила руководство сельскохозяйственного кооператива «Путиловский» выплатить долги по зарплате 189 действующим и 21 уволившемуся работнику.



Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, задолженность за несколько месяцев составила более 2,2 млн рублей, а перед уволившимися сотрудниками – более 45 тысяч.



Для выплаты зарплат прокуратура внесла представление в адрес председателя кооператива.





Фото: kropotkin.privetgorod.ru