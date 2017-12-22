В уральском селе пьяная жена зарезала супруга

14:12 | 15.12.2017

В Свердловской области в селе Брусняткое (Белоярский район) произошел семейный скандал в частном доме, который закончился смертью главы семейства. Муж и жена поссорились в ходе совместного распития спиртного, в результате чего супруга схватилась за нож и нанесла мужчине 1982 года рождения ножевые ранения в область брюшной полости, после чего он скончался.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. При осмотре изъят нож со следами бурого цвета. Женщина 1979 года рождения была задержана на месте группой немедленного реагирования. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пятнадцати лет.



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