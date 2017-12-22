В Екатеринбурге двое юношей похитили шубы из торгового центра

13:51 | 15.12.2017

В Екатеринбурге двое юношей из бутика торгового центра на улице Амундсена похитили две шубы на сумму 108 900 рублей. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, на месте сотрудниками ТЦ задержан молодой человек 2001 года рождения, который нигде не учится и не работает. Он был передан подъехавшему наряду вневедомственной охраны.



Второму воришке удалось скрыться. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 4 он был установлен и задержан. Им оказался неработающий молодой человек 1997 года рождения. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж группой лиц по предварительному сговору»). Молодым людям грозит лишение свободы на срок до семи лет.



Фото: http://nord-news.ru