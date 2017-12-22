Руководитель Уральского центра дианетики и саентологии предстанет перед судом за незаконную деятельность

13:47 | 15.12.2017

В Октябрьский районный суд Екатеринбурга передано дело по обвинению руководителя и главного бухгалтера Уральского центра распространения дианетики и саентологии в незаконной деятельности.



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, с октября 2013 года по январь 2017 года в данном центре на возмездной основе осуществлялась образовательная деятельность по изучению дианетики и саентологии. Здесь проводились лекции, семинары, конференции. Обучающимся ставились оценки, а по окончании курса они проходили итоговую аттестацию, после чего получали сертификат.



Согласно закону, образовательная деятельность подлежит обязательному лицензированию. Между тем за указанный период руководитель центра заработала более 26,9 млн рублей.





Фото: cdnmg.static1.rtr-vesti.ru