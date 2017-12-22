Екатеринбуржца осудили за организацию проституции в массажном салоне

31-летний житель Екатеринбурга Семен Панов признан виновным в организации занятия проституцией в массажном салоне «Африка».Как сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, в период с мая 2014 по июнь 2015 года в данном массажном салоне оказывались услуги сексуального характера. Проституцией занимались массажистки. Денежные вознаграждения составляли от 2 900 рублей до 7 900 рублей.Факты занятия проституцией были установлены в ходе проведения проверочной закупки сотрудниками отдела по борьбе с преступлениями в сфере нравственности ОУР УМВД России по Екатеринбургу. Сексологическая судебная экспертиза подтвердила факт оказания услуг сексуального характера.В результате Ленинский районный суд оштрафовал Панова на 200 тыс. рублей. Данный случай стал прецедентом в судебной практике Свердловской области.Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу