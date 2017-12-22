Мошенничество, преднамеренное банкротство и подкуп: свердловские полицейские рассказали об основных преступлениях в сфере бизнеса

13:11 | 15.12.2017

Сотрудники свердловской полиции рассказали о практике возбуждения уголовных дел в отношении недобросовестных предпринимателей. В основном бизнесмены на Урале нарушают следующие статьи Уголовного кодекса РФ: ст. 159 «Мошенничество», ст. 160 «Присвоение или растрата», ст. 183 «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну», ст. 195 «Неправомерные действия при банкротстве», ст. 196 «Преднамеренное банкротство», ст. 197 «Фиктивное банкротство», ст. 201 «Злоупотребление полномочиями», ст. 204 «Коммерческий подкуп».



В настоящее время в следственных подразделениях гарнизона находится порядка 40 уголовных дел, возбужденных по различным статьям, сообщает пресс-служба ГУ МВД России о Свердловской области.



О преступлениях в сфере экономики шла речь на заседании Координационного совета по взаимодействию с объединениями предпринимателей, которое проводилось под председательством представителя Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции главка Вадима Елизарова и заместителя председателя Анатолия Филиппенкова.



Участники встречи обсудили вопросы криминального банкротства предприятий, способы защиты коммерческой тайны от разглашения и случаи недобросовестной конкуренции среди участников малого и среднего бизнеса. Сыщики призвали предпринимателей по любым фактам мошенничества незамедлительно обращаться в территориальные ОВД, так как именно оперативное информирование силовиков способствует раскрытию преступлений.