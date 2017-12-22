Екатеринбург может стать местом проведения Евразийского книжного конгресса

13:05 | 15.12.2017

Евразийский книжный конгресс 2018 года может пройти в Екатеринбурге, перспективы мероприятия обсуждались на специальном круглом столе, передает «Облгазета».



С инициативой проведения подобного конгресса на Урале выступили представители общественного оргкомитета «За книги!». В обсуждении приняли участие известные уральские писатели, издатели, художники-иллюстраторы книг, библиотекари и члены Общественной палаты Свердловской области.





Фото: inmozhaisk.ru