Судебные приставы закрыли придорожный отель на Серовском тракте

12:39 | 15.12.2017

На Серовском тракте, под Нижним Тагилом, из-за несоблюдения правил пожарной безопасности приостановили деятельность отеля и кафе.



Судебные приставы опечатали 10 гостиничных номеров, 3 подсобных помещения, электрический щиток. Также произведено отключение и опечатывание электрического щитка, отвечающего за работу электропечи, духовки, холодильников пищеблока.



Отель не возобновит работу до устранения нарушений.





Фото: tetyushy.ru