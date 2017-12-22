«Коммерсантъ» одарил свердловских випов «Властью и деньгами»

Главным гостем мероприятия вопреки ожиданиям — в пресс-релизах значился губернатор Свердловской области — стал Александр Якоб



Григорий Вихарев, депутат Екатеринбургской городской думы



Издательский дом «Коммерсантъ-Урал» презентовал новый исторический проект «Власть и деньги» — книгу-фотоальбом, выпущенную ограниченным тиражом.На презентации издания, которая прошла 13 декабря в «Ельцин-центре», собрались бизнесмены, политики, депутаты, чиновники, писатели и музыканты Екатеринбурга. Главным гостем мероприятия стал глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, выступивший с поздравительной речью и подписавший экземпляр для редакции уральского «Коммерсанта».«Я благодарю вас за такой прекрасный подарок городу, обществу. «Коммерсантъ» выпустил целый ряд изданий, и самые хорошие отзывы, впечатления от ваших работ. Очень точные исторические факты: иногда что-то вспоминаешь, что уже забыл, иногда что-то узнаешь, совершенно новое», — отметил глава городской администрации.Красной нитью в книге проходит тема влияния управленцев на развитие города — от купцов-старообрядцев, начальника горных заводов Урала до пермского губернатора. При этом глава о власти в большей степени посвящена межэлитным конфликтам — Демидова и Татищева, Татищева и де Геннина и так далее вплоть до Эдуарда Росселя и Аркадия Чернецкого. Заканчивается книга описанием событий середины 90-х годов.«Я поздравляю издательство «Коммерсантъ» с этим проектом. Спасибо за то, что сумели так интересно рассказать о становлении экономики города, о судьбоносных политических конфликтах, о том, кто и почему принимал ключевые решения и из чего вообще состоит Екатеринбург. Вижу, что сделали большую работу, с удовольствием изучу подробнее архивные документы. История творится у нас на глазах, но мы сможем осознать ее уроки только спустя время», — отметил гость мероприятия, депутат гордумы Григорий Вихарев.Работа над книгой заняла около полугода. За это время под одной обложкой было собрано порядка 800 архивных фотографий, документов и газетных публикаций. «И те, кто уже знаком с проектами «Ъ», и те, кому только предстоит познакомиться, получат удовольствие от прикосновения к истории родного города», — заверил главный редактор ИД «Коммерсантъ-Урал» Николай Яблонский.