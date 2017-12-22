В Невьянске пропала 17-летняя девушка

12:18 | 15.12.2017

Полиция Невьянска разыскивает Ксению Андреевну Дубровину 2000 года рождения. Сообщается, что около пяти часов вечера 1 декабря она вышла из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Невьянского района и до настоящего времени не вернулась.



Рост пропавшей 164 см, телосложение среднее, волосы черные. Была одета в черные брюки, синюю куртку и коричневую вязаную шапку с ушками.



Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, просьба позвонить по телефону 8 (34356) 2-38-68 (дежурная часть МО МВД России «Невьянский») или 89049825226 (уголовный розыск).