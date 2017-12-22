Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 14 декабря 2017 года

11:59 | 15.12.2017

За прошедшие сутки с 08:00 14.12.2017 до 08:00 15.12.2017 на территории Свердловской области зарегистрировано 152 преступления.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 97 противоправных деяний. Из них: 2 убийства, 2 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 3 грабежа, факт мошенничества, 21 кража чужого имущества, в том числе 5 квартирных, 14 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе 7 фактов сбыта и 7 — хранения.



За прошедшие сутки на территории области произошло 4 ДТП, в которых пострадало 5 человек, в том числе один ребенок, один взрослый погиб.



За минувшие сутки на территории области проведено 10 мероприятий, в которых приняли участие 1470 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 46 сотрудников полиции, 42 сотрудника ЧОО, 2 члена ДНД и 33 сотрудника КРС. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области