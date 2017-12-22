«Синара-Девелопмент» сообщила о завершении основных работ на «Екатеринбург Арене»

Строительные работы на «Екатеринбург Арене» вышли на завершающий этап. До конца года будет выполнено устройство системы визуальной коммуникации и систем безопасности спортивного объекта, отделка внутренних помещений.В работах по проекту навигационной системы задействовано порядка 40 специалистов: логистов, дизайнеров, художников. В основе художественного оформления заложена идея настроения Олимпиад 60–70-х годов. Объединяющим элементом системы навигации и арт-объектов стали прямые линии, характерные для дизайна того времени.Также на объекте продолжается устройство систем безопасности: турникетов, считывателей паспортов болельщика и билетов, датчиков радиационного контроля со звуковым и световым индикатором, интроскопов, металлодетекторов.