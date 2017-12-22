Два с половиной года ограничения свободы получил в Екатеринбурге врач-оториноларинголог за смерть пациентки

10:58 | 15.12.2017

В Екатеринбурге вынесли приговор врачу-оториноларингологу частного медицинского центра «Доктор Плюс» Игорю Наговицыну. Его признали виновным в причинении смерти по неосторожности.



Напомним, что 21 марта 2016 года к данному врачу с жалобами на заложенность носа обратилась 70-летняя Галина Мохина. Наговицын назначил ей лечение и проведение операции, что и было сделано 14 апреля, после чего пациентку отправили в палату. Однако вскоре у женщины началось кровотечение.



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, об ухудшении состояния было доложено Наговицыну, однако он должных мер по диагностике и лечению не принял. В итоге 15 апреля была зафиксирована клиническая смерть, после чего женщину перевезли в Свердловскую областную больницу, где она скончалась 4 мая.



Сегодня Ленинский районный суд назначил врачу наказание – два с половиной года ограничения свободы. Приговор вступит в силу через 10 дней.





Фото: om-saratov.ru