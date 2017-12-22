За вред, нанесенный экологии, с уральцев взыскали более 20 млн рублей

10:36 | 15.12.2017

За 2017 год с жителей Свердловской области взыскали более 20 млн рублей за нарушения в сфере экологии, об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.



Так, за незаконный отлов рыбы свердловчане заплатили порядка 300 тыс. рублей, за вырубку леса — около 18 млн, за нелегальную охоту — 223 тыс., за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований, в том числе незаконные свалки, — 800 тыс. (при этом 86 свалок ликвидировано), также более 700 тыс. рублей взыскано за иные нарушения экологического характера.





Фото: park72.ru