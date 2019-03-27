В Екатеринбурге задержали пьяного солдата с пивом и «Дошираком»

14:32 | 29.03.2019

В Екатеринбурге солдат, самовольно покинувший военную часть, был задержан сегодня на выходе из ТЦ «Краснолесье» в одноименном микрорайоне уральской столицы. Когда сослуживцам удалось установить его местонахождение, они выехали на улицу Краснолесье, где на выходе из супермаркета и задержали своего коллегу. По словам очевидцев, в «спецоперации» участвовало 6 человек. В момент задержания солдат был в военной форме и в состоянии алкогольного опьянения. Продолжать веселье за пределами военной части он был намерен и дальше – в супермаркете солдат приобрел бутылку пива и «Доширак».