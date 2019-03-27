Дума Горноуральского городского округа досрочно прекратила полномочия двух депутатов

14:30 | 29.03.2019

фото: v-tagile.ru

Прокуратура добилась досрочного прекращения полномочий двух депутатов думы Горноуральского городского округа. Причиной стали недостоверные сведения о доходах за 2017 год.



«В ходе проверки в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера двух депутатов Думы выявлены факты несоответствия сведений о доходах. При этом достоверность и полноту сведений, указанных в справке, депутаты подтвердили подписью», - сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Фамилии депутатов не называются, однако известно, что они избирались от избирательных округов №2 и №10.



Изначально, после выявления нарушений, дума на заседании объявила замечания депутатам. Прокуратура подала иск в суд с требованием прекратить их полномочия. Пригородный районный суд встал на сторону надзорного ведомства. Накануне, 28 марта, дума прекратила полномочия депутатов.