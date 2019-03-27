В Нижнем Тагиле ищут мошенницу, укравшую сбережения пенсионерки

13:58 | 29.03.2019

В Нижнем Тагиле полиция устанавливает личность женщины, укравшей деньги у пенсионерки, сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».



84-летняя потерпевшая рассказала, что накануне к ней домой (улица Первомайская) пришла незнакомка, которая представилась социальным работником. Она якобы хотела отдать положенные ветеранам 2 тысячи рублей, затем предложила проверить сбережения пенсионерки, чтобы убедиться, что там нет купюр старого образца.



В процессе проверки денег женщина украла 50 тысяч рублей, заменив их на «билеты банка приколов». Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража».



По словам пенсионерки, на вид мошеннице 25-30 лет, рост 160-165 см. Граждан, обладающих информацией о злоумышленнице, просят обращаться в дежурную часть отдела полиции № 16 по телефону (3435) 97-64-02 или 02.