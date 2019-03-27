Из мэрии и думы Екатеринбурга увольняются пресс-секретари

13:00 | 29.03.2019

Пресс-секретарь думы Екатеринбурга Алена Земляникова и пресс-секретарь городской администрации Анатолий Карманов увольняются. Сегодня, 29 марта, они работают последний день.



Согласно имеющейся информации, пресс-секретари написали заявления об увольнении по собственному желанию. Кто заменит специалистов, пока неизвестно.