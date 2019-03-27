«Иннопром-2019»: сформирована деловая программа российско-турецкого форума

12:45 | 29.03.2019

фото: mk-turkey.ru

Началась активная фаза подготовки участия Турции в качестве страны-партнера промышленной выставки «Иннопром», которая пройдет с 8 по 11 июля 2019 года в Екатеринбурге. Сейчас сформирована деловая программа и основные направления российско-турецкого форума, который состоится в первый день выставки.



Форум будет включать две сессии: первую посвятят инновациям и машиностроению, вторую - инвестициям и кооперации. Ожидается, что «Иннопром» посетит министр торговли Турции Рухсар Пекджан.



Напомним, что Турция приняла приглашение стать страной – партнером «Иннопрома-2019». Выставка пройдет уже в десятый раз. Тема – «Цифровое производство: интегрированные решения».