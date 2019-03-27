В апреле уральскую столицу начнут готовить к следующему отопительному сезону

12:29 | 29.03.2019

фото: ngnovoros.ru

С апреля в Екатеринбурге начнется подготовка к следующему отопительному сезону. По словам замглавы по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимира Гейко, нынешний отопительный сезон, который еще продолжается, проходит в рабочем режиме.



«Объем работ большой, лето короткое. На апрель мы фиксируем, что количество отклонений не превышает прошлогодних. Аварий мы не допустили - это 32 часа отключения. Отклонения допускаются. Износ трубопроводов - более 60%. Нужно менять минимум 100 километровых тепловых сетей. На этот год мы планируем отремонтировать примерно 70 километров по тепловым сетям и 30 - по водопроводу», - сказал Владимир Гейко в программе «Акцент с Евгением Ениным» на телеканале ОТВ.



Обычно отопление в уральской столице отключают после майских праздников, в прошлом году поэтапное отключение началось 14 мая. Напомним, что прекращение теплоснабжения возможно только при установлении среднесуточной температуры не ниже +8 градусов на протяжении пяти дней.