Мэрия Екатеринбурга: за ночь из города вывезено 1,5 тысячи тонн снега

11:59 | 29.03.2019

фото: yuga.ru

За минувшую ночь, которая выдалась снежной, с улиц Екатеринбурга вывезли 1,5 тысячи тонн снега, а также 140 тонн грязи и мусора, сообщили в пресс-службе мэрии. В уборке было задействовано порядка 120 единиц различной техники.



Также отмечается, что в связи с погодными условиями администрация увеличила число техники и рабочих, которые выйдут расчищать улицы сегодня днем.



На предстоящих выходных существенных осадков в уральской столице не ожидается.