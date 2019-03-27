В августе прокуратура представит результаты проверки по перевалу Дятлова

11:32 | 29.03.2019

Прокуратура завершила проверку на перевале Дятлова на Северном Урале, где в 1959 году погибла группа из девяти туристов. Результаты планируют представить в августе, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрея Курьякова.



«Должны закончить проверку до августа, если какие-то новые обстоятельства не появятся. Получены новые данные, в том числе с использованием современных технологий», - сказал Курьяков.



Напомним, что спустя 60 лет после загадочной гибели группы Дятлова Генпрокуратура решила провести проверку по данному делу. Работы велись, в том числе, на самом перевале.

