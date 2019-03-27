Уралец, из любопытства накладывавший шпалы на рельсы, предстанет перед судом

10:59 | 29.03.2019

фото: latinlawyer.com

В Свердловской области перед судом предстанет 19-летний житель Новой Ляли. Он обвиняется в совершении действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств.



Как рассказали в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте, в ноябре прошлого года молодой человек, находясь в районе перегона станций Ляля – Разъезд, накладывал на рельсы старогодние деревянные шпалы.



Сообщается, что уралец просто хотел посмотреть торможение поезда. Хотя его действия могли привести к тяжелым последствиям: причинить вред жизни и здоровью людей, повредить железнодорожный транспорт и инфраструктуру.



Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.