Утром в Березовском из дома эвакуировали 40 человек

10:31 | 29.03.2019

фото: nhknews.ru

Сегодня утром произошел пожар в квартире одного из домов на улице Гагарина в Березовском. Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в шесть часов. Пожарные вывели из дома 40 человек, в том числе двух детей.



Как стало известно, загорелись вещи в квартире на втором этаже. Информации о пострадавших не поступало.



«В тушении пожара были задействованы три единицы техники, семь человек личного состава. Пожар потушен в течение шести минут», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.