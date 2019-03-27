Трое екатеринбуржцев обвиняются в серии угонов отечественных машин

09:53 | 29.03.2019

фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрит дело в отношении трех местных жителей 30, 32 и 33 лет, которые обвиняются в серии краж автомобилей. Ущерб для потерпевших составил более 3,3 млн рублей.



Преступная группа специализировалась на отечественных машинах. По версии следствия, в период с июля 2017 года по апрель 2018 года злоумышленники угнали 15 автомобилей. Кражи совершались на неохраняемых стоянках.



«С помощью металлических стержней, заточенных в форме ключей от замков зажигания, они вскрывали транспортные средства, запускали двигатель и уезжали на приглянувшейся машине. Подельники занимались поиском «нужного» автомобиля, сопровождением похищенного транспорта до одного из заранее арендованных специальных гаражных боксов. После, они сбывали автомобили третьим лицам и распределяли криминальные доходы между собой», - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.



Отметим, что 11 автомобилей сыщикам удалось найти и вернуть законным владельцам. Сейчас дело передано в суд.