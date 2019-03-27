Новости дня
21:38 | 28.03.2019
Фото: Областная газета
В Екатеринбурге на 90-м году жизни скончался создатель самой массовой гаубицы в России Юрий Томашов
Как сообщают в пресс-службе Центрального военного округа, парощаться с гением военной техники будут завтра.
«Гражданская панихида состоится 29 марта в областном Дворце народного творчества», - говорится в сообщении.
Известно, что при участии Томашова и под его руководством были разработаны 36 «специзделий», в том числе - 152-миллиметровая самоходная гаубица 2С3, 2С3М, 2С3М1 «Акация», 240-миллиметровый миномет «Тюльпан», 152-миллиметровая самоходная пушка 2С5 «Гиацинт-С» и знаменитая 152-миллиметровая самоходная гаубица 2С19 «Мста-С».
Юрий Томашов был удостоен звание Героя Социалистического Труда в 1990 году, почетного звания лауреата Ленинской премии в 1982 году и Государственной премии СССР в 1974 году.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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28.03.2019
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