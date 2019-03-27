В Екатеринбурге на 90-м году жизни скончался создатель самой массовой гаубицы в России Юрий Томашов

21:38 | 28.03.2019

Фото: Областная газета

В Екатеринбурге в 89 лет скончался создатель российских гаубиц «Мста-С» самого массового распространения Юрий Томашов. В прошлом инжинер был главным конструктором "Уралтрансмаша", а до самой смерти Томашов консультировал нынешних разработчиков военной техники.



Как сообщают в пресс-службе Центрального военного округа, парощаться с гением военной техники будут завтра.



«Гражданская панихида состоится 29 марта в областном Дворце народного творчества», - говорится в сообщении.



Известно, что при участии Томашова и под его руководством были разработаны 36 «специзделий», в том числе - 152-миллиметровая самоходная гаубица 2С3, 2С3М, 2С3М1 «Акация», 240-миллиметровый миномет «Тюльпан», 152-миллиметровая самоходная пушка 2С5 «Гиацинт-С» и знаменитая 152-миллиметровая самоходная гаубица 2С19 «Мста-С».



Юрий Томашов был удостоен звание Героя Социалистического Труда в 1990 году, почетного звания лауреата Ленинской премии в 1982 году и Государственной премии СССР в 1974 году.