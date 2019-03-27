Владимир Путин пригласил киргизов на Российско-Киргизскую конференцию, которая пройдёт в Екатеринбурге в следующем году

21:16 | 28.03.2019

На 2020 год в Екатеринбурге запланирована Российско-Киргизская конференция, на которую президент России пригласил главу Киргизии. Официальное приглашение Владимир Путин озвучил в рамках своего визита в Бишкек.



«В следующем году очередь России проводить Российско-Киргизскую конференцию. Добро пожаловать в Екатеринбург», – заявил он на пленарном заседании Восьмой конференции.



Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал такое решение знаком «высокого доверия» и «положительной оценки совместной работы с киргизскими партнерами».



«У нас есть опыт организации и проведения крупнейших международных форумов и саммитов. Мы в полной мере используем его для проведения Российско-Киргизской конференции на самом высоком уровне»,– сообщил Куйвашев, пообещав сделать «всё возможное, чтобы за год иностранные партнеры узнали как можно больше о Свердловской области». Господин Куйвашев напомнил, что между Киргизией и Екатеринбургом уже налажено прямое авиасообщение, а в прошлом году объём взаимной торговли вырос в полтора раза по сравнению с показателями 2017 года и превысил 100 миллионов долларов. По словам главы Свердловской области, сегодня есть основания полагать, что в ближайшие пять лет Средний Урал удвоит этот показатель.



Киргизия и Свердловская область сотрудничают в горно-металлургической, машиностроительной, химической сферах, а также в области здравоохранения, медицины и легкой промышленности.