Тлеющее сиденье вызвало пожар в самолёте, летевшем из Екатеринбурга в Турцию

21:00 | 28.03.2019

Фото: Wikimedia Commons

На борту самолёта Airbus A-321 авиакомпании Red Wings, вылетевшего из Екатеринбурга в Анталью, вскоре после взлёта начался пожар. Едкий дым окутал весь салон.



Как сообщают наши коллеги с телеканала РЕН ТВ, первым неладное почувствовал пассажир 37 ряда, заметивший, что соседнее сиденье тлеет на глазах. В считанные минуты салон аэробуса наполнился дымом. Непонятное возгорание стюарды потушили огнетушителем. Вот только причину возгорания они выяснить не смогли.



После того, как горящее кресло потушили, командир воздушного судна решил продолжить полёт. Лайнер уже благополучно приземлился в Анталье. Получить комментарий в пресс-службе авиакомпании Red Wings не удалось, там не взяли трубку.