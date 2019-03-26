Всероссийский чемпионат по рубке шашкой пройдет в Богдановиче

16:37 | 28.03.2019

фото: m.news.yandex.ru

Летом в Свердловской области, в городе Богдановиче, пройдет Всероссийский чемпионат по рубке шашкой. Мероприятие запланировано на 10-11 августа. Его участниками станут более 300 казаков со всей страны.



По словам председателя правления общественного молодежного движения «Казачий дозор» Игоря Артюхина, зрители смогут увидеть восемь турниров по рубке шашкой в личных и командных категориях, а также спортивное сражение региональных сборных команд.



«В первый день соревнований пройдут квалификационные испытания для спортсменов в статической рубке, в пространстве, в движении. Параллельно пройдут соревнования по фланкировке в двух программах: обязательной и произвольной. Во второй день планируются командные состязания «Большая Баталица», а также соревнования по рубке на дорожке, рубке на мощность, рубке лозы по меткам, рубке мишеней», - рассказал Игорь Артюхин.



Отметим, что организаторами чемпионата являются общероссийская общественная организация «Федерация рубки шашкой «Казарла», Оренбургское войсковое казачье общество и администрация городского округа Богданович.