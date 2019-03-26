В центре Екатеринбурга столкнулись два трамвая

16:06 | 28.03.2019

фото: Е1

Сегодня днем в центре Екатеринбурга, в районе пересечения Ленина – Луначарского произошло столкновение двух трамваев. Об этом в группе «Инцидент Екатеринбург» рассказали очевидцы.



Известно, что трамвай маршрута №18 въехал в трамвай №15. От столкновения в вагонах выбило окна.



В ГИБДД факт ДТП подтвердили. По данным СМИ, пострадал один из пассажиров – женщина. Ее госпитализировали.



«Был очевидцем. Звуковой сигнал водитель подал, а тормоз не нажал. Странно....», - написал в соцсетях один из жителей.