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16:06 | 28.03.2019

фото: Е1

В центре Екатеринбурга столкнулись два трамвая

Сегодня днем в центре Екатеринбурга, в районе пересечения Ленина – Луначарского произошло столкновение двух трамваев. Об этом в группе «Инцидент Екатеринбург» рассказали очевидцы.

Известно, что трамвай маршрута №18 въехал в трамвай №15. От столкновения в вагонах выбило окна.

В ГИБДД факт ДТП подтвердили. По данным СМИ, пострадал один из пассажиров – женщина. Ее госпитализировали.

«Был очевидцем. Звуковой сигнал водитель подал, а тормоз не нажал. Странно....», - написал в соцсетях один из жителей.

© «Вечерние Ведомости»

 


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