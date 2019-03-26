Вице-губернатор Орлов проинспектировал строительство конгресс-центра, где летом пройдет саммит GMIS-2019

На площадке строящегося конгресс-центра МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» прошло рабочее совещание по подготовке к Глобальному саммиту производства и индустриализации GMIS-2019. Мероприятие состоится летом. Участие в нем примут около 10 глав государств.Объект должны сдать летом. По словам первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова, до саммита в когресс-центре пройдут тестовые мероприятия.«Это позволит проверить системы безопасности, пропускную способность, работу аудио- и визуального оборудования, отработать различные сценарии событий. Нет никаких сомнений в том, что конгресс-центр после завершения строительства станет одним из лучших в стране и даже за ее пределами», - отметил Алексей Орлов.Сейчас продолжаются отделочные работы. Также специалисты оборудуют медиафасад, общая площадь которого составит 2970 кв. м. и который позволит транслировать текстовые и графические изображения в высоком разрешении.«На данный момент на объекте работает около 700 человек и задействовано около 85 единиц строительной техники. На месте будущей парковки строители завершают устройство «подушки» перед укладкой финишного покрытия. К июню территория будет полностью застелена плиткой и асфальтом», - рассказал генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.Напомним, что после саммита GMIS-2019 площадка будет задействована при проведении выставки «Иннопром».