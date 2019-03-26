Лучшие проекты «Инженериады УГМК» будут внедрены на производстве

Итоги межрегионального конкурса на лучшую инженерную идею среди школьников и студентов подвели сегодня, 28 марта, в Техническом университете УГМК. В финале «Инженериады УГМК» встретились участники из 11 регионов страны. Они представили более 50 проектов по совершенствованию производств Уральской горно-металлургической компании, их цифровизации и автоматизации.Команды презентовали свои работы в виде моделей и прототипов изделий в действии. Ребята продемонстрировали новые испытательные стенды и аппаратуру, промышленных роботов, дронов-кладовщиков, решения по энергосбережению и изготовлению новой продукции из отходов производства и многое другое.Посетивший выставку лучших проектов генеральный директор УГМК Андрей Козицын отметил, что большинство работ может быть применено на практике, а если идеи ребят станут реальностью, то это послужит стимулом для них, чтобы продолжить заниматься инженерным делом.«Большая часть представленных здесь работ вполне может быть реализована на практике. Для этого их нужно трансформировать в проекты и детально просчитать экономическую эффективность. Если будет положительный результат, то идеи станут реальностью, а ребят, с учетом полученного на предприятиях эффекта, мы обязательно поощрим, чтобы они почувствовали результат своего труда. Если в столь юном возрасте они увидят, что их идеи воплощаются в действительности, то, думаю, это станет для них огромным стимулом, чтобы продолжить заниматься инженерным делом», - поделился впечатлениями о выставке гендиректор УГМК.Особенность «Инженериады УГМК» в том, что участники подробно знакомятся с современным производством, разбираются в актуальных задачах предприятий, сами изобретают и изготавливают новые технические устройства. Разработка конкурсных проектов велась в течение полугода под руководством наставников: инженеров предприятий УГМК и учителей. В финал конкурса отобраны лучшие проекты, победившие в заводских этапах соревнования.«Инженериада УГМК» задумана службой по персоналу УГМК для выявления и поддержки ребят, имеющих способности к техническому творчеству и изобретательству. Технические службы и предприятия УГМК ставят инженерные задачи и помогают конкурсным командам в их решении. Для того, чтобы на заводы приходили квалифицированные инженеры и техники, необходимо со школьной скамьи увлекать детей горно-металлургической тематикой и развивать их инженерные навыки», - пояснил председатель конкурсной комиссии, советник директора по персоналу УГМК Евгений Караман.Конкурс проводится второй год подряд, поэтому сегодня на предприятиях холдинга уже можно увидеть внедренные проекты участников «Инженериады УГМК».Так, для производства медной катанки АО «Уралэлектромедь» старшеклассники доработали процесс упаковки готовой продукции, который полностью исключает попадание влаги на катанку (медная проволока) и таким образом позволяет сохранять ее качество. Уже получен реальный экономический эффект в 100 тысяч рублей. А на производственной площадке Гайского ГОКа (предприятие сырьевого комплекса УГМК) школьники создали модель роботизированной установки онлайн-контроля «Реактор защиты». Система контролирует состояние электрооборудования и кабельных линий, предотвращает аварии. В результате был достигнут экономический эффект свыше 300 тыс. рублей. Всего по итогам первой «Инженериады УГМК» было реализовано 12 конкурсных проектов, еще 18 – находятся в процессе внедрения. Проекты-победители этого года отправлены на экспертизу ведущих инженеров УГМК, после чего будет принято решение о возможности их применения.России: Свердловская область, Республика Башкортостан, Оренбургская область, Челябинская область, Курганская область, Тюменская область, Алтайский край, Томская область, Кемеровская область, Кировская область, Владимирская область, Северная Осетия – Алания, Карачаево-Черкессия;школьников и студентов;педагогов-наставников;инженеров-наставников;экспертов;инженерных проектов.- Металлургия;- Автоматизация и робототехника;- Энергетика;- Горное дело;- Экология и промышленная безопасность;- Информационные технологии.Особо стоит отметить, что 12, из пошедших через «Иженериаду» проектов, внедрены и успешно «трудятся» на различных производствах УГМК.