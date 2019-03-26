В Екатеринбурге сотрудник автосервиса украл у директора деньги, инструменты и машину

15:10 | 28.03.2019

фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Полиция задержала уроженца одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемого в совершении кражи из автосервиса.



Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, в ночь с 23 на 24 марта в полицию поступила информация от директора автосервиса, расположенного на улице Крупносортщиков. У мужчины угнали автомобиль Hyundai Tucson. Также из сейфа пропали деньги. Общая сумма ущерба составила более 1,5 млн рублей.







26 марта предполагаемого вора задержали в Богдановиче. Это бывший сотрудник екатеринбургского автосервиса, который проработал там всего около недели. Он признался, что украл 10 тысяч рублей, дорогостоящие инструменты, телевизор и автомобиль директора. Перед кражей он отключил видеонаблюдение. По словам задержанного, на преступление он пошел из-за конфликта с руководством.



По данным фактам возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Также его проверяют на причастность к другим преступлениям.