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14:40 | 28.03.2019

фото: ekaterinburg.bezformata.com

В Екатеринбурге «Ночь музеев – 2019» пройдет на 115 площадках

В екатеринбургской «Ночи музеев – 2019» примут участие 97 учреждений, которые представят 115 площадок. Кроме традиционных участников, таких как Музей истории Екатеринбурга, Музей изобразительных искусств, Ельцин Центр, будут и новички. Это интерактивная галерея для самопознания «В темноте», музей авиакомпании «Уральские авиалинии», Екатеринбургский молочный завод № 1 Danone, обновленный стадион «Екатеринбург Арена» и другие.

«Ночь музеев» пройдет в Екатеринбурге 18-19 мая. В этом году акция посвящена Году театра в России, а также 140-летию со дня рождения известного уральского писателя Павла Бажова.



«В течение дня посетителей ждут театральные перфомансы и встречи с театральными деятелями, тематические выставки, лекции и мастер-классы, знакомство с интересными фактами из жизни автора сказов и другие познавательные мероприятия», - рассказали организаторы.

Список мероприятий будет опубликован на сайте ночьмузеев.екатеринбург.рф.

© «Вечерние Ведомости»

 


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