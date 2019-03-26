В Свердловской области растаял «город-сугроб», превратившись в огромную лужу

Неудовлетворительная уборка дорог от снега в Камышлове, превратившегося за зиму в «город-сугроб» привела к подтоплению жилого сектора. С наступлением плюсовых температур огромные кучи снега, которые подрядчики мэрии почти не убирали и не вывозили, стали таять, превращаясь для пешеходов в непреодолимые препятствия в виде громадных луж. Ездить по дорогам опасаются и автомобилисты – под лужами могут скрываться глубокие ямы.Владельцы частных домов также высказывают опасения, что талые воды могут привести к подтоплению погребов, где у жителей хранятся заготовки и овощи.Отметим, что после того, как снег стал таять, камышловцы в шутку говорят, что «город-сугроб» превратился в «город-лужу», а совсем скоро его впору будет называть «город-армагеддон» ввиду разбитых дорог, которые уже давно стали верной приметой весны в муниципалитете.Напомним, что дороги в Камышлове обслуживает, в том числе, ООО «Стройконсалтинг». В городе её связывают через третьих лиц с бизнесменом Александром Акуловым и семьей бывшего начальника местного ОМВД Владимира Шкаева. Только за последние полгода ООО «Стройконсалтинг» получило муниципальных контрактов на несколько миллионов рублей.