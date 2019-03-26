Кольцово признан лучшим региональным аэропортом России и СНГ

14:02 | 28.03.2019

фото: аяк-урал.рф

Екатеринбургский международный аэропорт Кольцово получил престижную премию World Airport Awards 2019 как лучший региональный аэропорт России и СНГ. Награду присудило авторитетное международное агентство Skytrax, которое базируется в Великобритании.



Отметим, что победители определялись по итогам отзывов пассажиров. Опросы проходили в более чем 550 аэропортов мира. Люди оценивали аэропорт по 39 показателям, в том числе, по транспортной доступности, удобству регистрации, прохождения досмотра.



«Для достижения таких высоких уровней удовлетворенности клиентов от сотрудников аэропорта требуется мотивация, энтузиазм и командная работа. Очевидно, что все это представлено здесь, в международном аэропорту Кольцово», – сказал глава агентства Skytrax Эдвард Плейстед.