В Екатеринбургском зоопарке родились два кенгуренка

В Екатеринбургском зоопарке родилось сразу два кенгуренка. Малыши появились у двух самок – Бонни и Авроры. А вот отец у кенгурят один - Клайд. Детеныши уже исследуют вольеры, пытаются играть и пробуют взрослую пищу. Горожан приглашают посмотреть на счастливое семейство.В пресс-службе зоопарка рассказали, что со стороны заметить беременность и роды у кенгуру практически невозможно. Поэтому официальной датой рождения принято считать день выхода из сумки уже довольно крупного детеныша. Кенгурята выходят наружу в возрасте около четырех месяцев. Заботой о потомстве занимаются только самки.