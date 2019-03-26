Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажира крупную партию табака

13:30 | 28.03.2019

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Кольцовские таможенники остановили в «зеленом коридоре» пассажира рейса Баку-Екатеринбург. При досмотре выяснилось, что в чемодане гражданин Азербайджана вез 6 килограммов табака для кальяна, 3 блока сигарет и 250 граммов табака. Мужчина рассказал, что эту партию его попросили привезти друзья-предприниматели, у которых в Екатеринбурге есть кафе. О таможенных правилах он якобы не знал, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



Разрешенную норму – 250 граммов табака мы вернули пассажиру, остальное изъяли и возбудили 2 административных дела. За недекларирование товара и несоблюдение запретов и ограничений на ввоз мужчине грозит штраф и изъятие товара. Окончательное решение примет суд», - рассказал начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Дмитрий Шишкин.



Напомним, что с собой один совершеннолетний пассажир может привезти не более 200 сигарет или 50 сигар или 250 граммов табака. Эти ограничения действуют и при вывозе.