В Заречном отреконструируют набережную на Белоярском водохранилище за 34 миллиона рублей

13:17 | 28.03.2019

На реконструкцию набережной Белоярского водохранилища в городе Заречный Свердловской области из бюджета муниципалитета выделено 34,8 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Работы необходимо выполнить до 5 ноября 2019 года. Аукцион состоится 15 апреля.



Под реконструкцию протяженностью 620 метров попадет участок площадью 9757 м2, расположенный в районе лодочной станции и улицы Клары Цеткин.