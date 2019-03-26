На Урале проходит Всероссийский конкурс научно-технологических проектов

12:10 | 28.03.2019

фото: edu-lesnoy.ru

В пятницу, 29 марта, в загородном центре «Таватуй» пройдет выставка Всероссийского конкурса научно-технологических проектов. Школьники представят 45 проектов по семи направлениям. В их числе – программно-аппаратный комплекс для круглосуточного мониторинга артериального давления. В случае отклонений аппарат может отправить смс-сообщение родственникам, а также подать сигнал в службу скорой помощи.



Также на выставке покажут несколько прототипов бионических протезов для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Участники конкурса разработали протез ноги с «интуитивным» управлением. Он позволяет осуществлять точные движения голеностопа, подобно настоящей ноге.



Кроме того, в загородном центре «Таватуй» можно будет увидеть «живое» кресло для офисных сотрудников (диагностирует и корректирует монотонию), лазерный 3D-сканер для планетоходов, биочип для проведения экспресс-анализов биологических жидкостей человека, пораженного отравляющими веществами в результате техногенных катастроф и боевых действий, фабрику для производства микрокапсул, вихревой теплогенератор и многое другое.







30 марта состоится защита проектов. Затем будут определены победители, которые смогут претендовать на главный приз – участие в научно-технологической образовательной программе «Большие вызовы» (пройдет в июле в Образовательном центре «Сириус» вСочи.



Отметим, что Всероссийский конкурс научно-технологических проектов проводится в нашем регионе в третий раз по инициативе Образовательного Фонда «Талант и Успех», при поддержке Министерства общего и профессионального образования Свердловской области. Операторами проекта выступают Дворец молодежи и Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина.



Выставка проектов состоится 29 марта с 10.00 до 12.00 в ЗЦ «Таватуй» по адресу: Свердловская обл. Невьянский р-н, 66-квартал Заозерного лесничества Невьянского лесхоза (3500 м от автодороги Екатеринбург-Серов, поворот на о/л «Приозерный»).