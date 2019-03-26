Уральцу, застрелившему тестя, дали 12 лет строгого режима

11:44 | 28.03.2019

фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

В Свердловской области к 12 годам в колонии строгого режима приговорен 40-летний мужчина, убивший тестя. Следствием и судом установлено, что утром 21 августа 2018 года пьяный уралец незаконно проник дом в поселке Бубчиково Алапаевского района и застрелил из ружья своего тестя. Также он угрожал убийством теще. Мотивом преступления стала личная неприязнь.



Обвиняемый признал вину частично. Следственные органы опросили порядка 20 свидетелей, провели судебные медицинские, генетические, баллистические, амбулаторнаую психиатрическую экспертизы.



«С учетом собранных Следственным комитетом доказательств, приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.