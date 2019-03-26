На Урале виновника ДТП, в котором погиб 11-летний мальчик, осудили на два года

11:26 | 28.03.2019

фото: cherlock.ru

В Свердловской области к двум годам в колонии-поселении приговорен Анатолий Г., ставший виновником ДТП, в котором погиб ребенок. 21 июля 2018 года мужчина, управляя автомобилем Renault Logan, на трассе Полевской – Екатеринбург наехал на двигавшийся в попутном направлении Opel Astra. В этой машине находились мать с двумя детьми. Один из них – 11-летний мальчик – от полученных травм скончался.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, установлено, что водитель Renault превысил скорость движения, что стало причиной столкновения.



Отметим, что кроме лишения свободы, мужчина лишен права управления транспортным средством сроком на два года. Приговор пока не вступил в законную силу.