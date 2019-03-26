Невьянская прокуратура добилась блокировки 10 сайтов, торговавших анаболическими стероидами

10:57 | 28.03.2019

фото: all-news.net

По требованию Невьянской городской прокуратуры суд принял решение о блокировке 10 интернет-сайтов, на которых продавались лекарственные средства - анаболические стероиды.



Как сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры, лекарства реализовывались без рецептов. При этом они содержат в своем составе сильнодействующие вещества: метандиенон, станозолол и другие. Данные вещества отнесены к числу сильнодействующих, их оборот на территории РФ запрещен и является уголовно наказуемым деянием.



Сейчас указанные сайты заблокированы, информация изъята из публичного доступа.