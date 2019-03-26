Маршрут автобуса №18 продлят до остановки «Академгородок»

10:25 | 28.03.2019

В Екатеринбурге совсем скоро изменится маршрут №18: его продлят до конечной остановки «Академгородок» в районе УНЦ. Автобусы поедут по проспекту Академика Сахарова, где недавно запустили движение.



«Принято движение направить на эту широкую магистральную улицу большие муниципальные автобусы 18 маршрута, которые раньше ходили до конечной остановки микрорайона Академический, расположенной на пересечении улиц Вильгельма де Геннина и Павла Шаманова», - рассказали в пресс-службе администрации города.



По новому маршруту автобусы №18 начнут ходить с 1 апреля. Также для удобства пассажиров на маршрут добавят два автобуса.