В Екатеринбурге спортивный комплекс назовут в честь Антона Шипулина

09:59 | 28.03.2019

фото: ugramegasport.ru

В Екатеринбурге появится спортивный комплекс имени олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина. Об этом в эфире «Матч-ТВ» рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По его словам, комплекс, который сейчас проектируется, будет предназначен не только для биатлона, но и для других видов спорта.



«Там будут комплексы для лыж, для игровых видов спорта, там будут гостиницы и техническое сопровождение, все необходимые помещения и самое главное — геолокация: подъемы и спуски», — сказал губернатор.



Напомним, что недавно Антон Шипулин заявил о завершении спортивной карьеры. Он планирует участвовать в выборах в Госдуму.