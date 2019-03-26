На Среднем Урале у алиментщиков арестовали имущество на 4,5 млн рублей

09:50 | 28.03.2019

фото: r16.fssprus.ru

На прошлой неделе в Свердловской области прошли массовые рейды по взысканию задолженности по алиментам. Судебные приставы посетили родителей, имеющих долги на общую сумму более 148 млн рублей. В ходе рейдов удалось взыскать около 1 млн рублей. Также арестовано имущество на сумму порядка 4,5 млн рублей.



«Было совершено 47 арестов на имущество должников на общую сумму около 4,5 миллионов рублей. Так, в ходе рейда должник из поселка Тугулым лишился автомобиля марки «ВАЗ-21099» за долг по алиментам на содержание 5-летнего сына. В городе Красноуфимске был составлен акт описи и ареста транспортного средства «Хендай Элантра» за долг по алиментным платежам на сумму более 120 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.



Кроме того, в отношении 77 нерадивых родителей составлены протоколы об административном правонарушении. Также подготовлено 13 рапортов о наличии признаков преступления, предусматривающих уголовную ответственность. 42 человека принудительно доставлены на прием к судебному приставу-исполнителю.